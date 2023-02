Guerra in Ucraina, Joe Biden boccia il piano della Cina: “Se piace a Putin, non va bene” (Di domenica 26 febbraio 2023) La Guerra in Ucraina ha purtroppo “compiuto” un anno dal suo inizio – registratosi nel febbraio 2022 – e non si vede ancora una luce in fondo al tunnel. Nelle ultime ore, la Cina ha tentato di presentare un piano di soluzione politica, proponendosi come soggetto mediatore tra le due parti. Dodici punti che riassumono ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Lainha purtroppo “compiuto” un anno dal suo inizio – registratosi nel febbraio 2022 – e non si vede ancora una luce in fondo al tunnel. Nelle ultime ore, laha tentato di presentare undi soluzione politica, proponendosi come soggetto mediatore tra le due parti. Dodici punti che riassumono ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a… - michele_geraci : Che ne pensate delle parole di #Travaglio? Al di là del sostegno alla pace, ci sono cose vere 1) La guerra non è… - Quirinale : #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’… - NonUnodiMeno : RT @maurobiani: #Guerra #Ucraina #persone #profughi 4.700.000 Oggi su @repubblica - pisu_laura : RT @elena_bardet1: Un Marco Travaglio che non m'aspettavo 'Abbiamo abolito la storia.È vietato raccontare ciò che è accaduto in Ucraina pri… -