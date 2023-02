Guerra in Ucraina, i tentacoli della disinformazione sono vasti e radicati (Di domenica 26 febbraio 2023) Non è facile capire cosa succede nella Guerra in Ucraina. I tentacoli della disinformazione sono talmente vasti e radicati che costruire un’immagine veritiera è quasi impossibile. Per farlo proviamo ad usare alcuni numeri: iniziamo dagli armamenti. Da un sito considerato attendibile e che tiene in considerazione soltanto gli armamenti visualmente verificabili, si evince che la Russia ha perso 9368 armi pesanti, di cui 5942 sono state distrutte, 268 danneggiate, 376 abbandonate e 2782 catturate. Si tratterebbe secondo le statistiche di quasi un terzo delle armi pesanti che la Russia aveva all’inizio della Guerra. Queste oggi sono a disposizione dell’esercito ucraino. Mettendo da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Non è facile capire cosa succede nellain. Italmenteche costruire un’immagine veritiera è quasi impossibile. Per farlo proviamo ad usare alcuni numeri: iniziamo dagli armamenti. Da un sito considerato attendibile e che tiene in considerazione soltanto gli armamenti visualmente verificabili, si evince che la Russia ha perso 9368 armi pesanti, di cui 5942state distrutte, 268 danneggiate, 376 abbandonate e 2782 catturate. Si tratterebbe secondo le statistiche di quasi un terzo delle armi pesanti che la Russia aveva all’inizio. Queste oggia disposizione dell’esercito ucraino. Mettendo da parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Che ne pensate delle parole di #Travaglio? Al di là del sostegno alla pace, ci sono cose vere 1) La guerra non è… - beppe_grillo : Dovremmo 'essere capaci di riconoscere le realtà storiche, geografiche ed economiche coinvolte' nella guerra russo-… - Tiranoribelle : “Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una s… - giu33liana : #FacciamoStoria In #Italia, durante la prima guerra mondiale esisteva una dinamica parlamentare fra governo e opp… - SArreu4 : RT @ilfattoblog: Guerra in Ucraina, i tentacoli della disinformazione sono vasti e radicati -