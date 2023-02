Guendalina Tavassi fa infuriare i Donnalisi, supporto a Donnamaria e la Murgia: “Sarebbe bello fare uscire Antonella per…” (Di domenica 26 febbraio 2023) Guendalina Tavassi fa infuriare i Donnalisi e svela di supportare l’inedita “coppia” formata da Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, particolarmente vicini specie dopo la serata misteriosa nel Van del Grande Fratello Vip. La Tavassi fa infuriare i Donnalisi: il supporto a Donnamaria e la Murgia La sorella minore di Tavassi ha fatto una storia su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 febbraio 2023)fae svela di supportare l’inedita “coppia” formata da Edoardoe Nicole, particolarmente vicini specie dopo la serata misteriosa nel Van del Grande Fratello Vip. Lafa: ile laLa sorella minore diha fatto una storia su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavallo_pompeo : @sonogiadinaa Raga, tanto per cambiare ho litigato anche ora con la signora guendalina tavassi in direct su instagram! - Fattaturchina1 : @sizterqueen No, guendalina tavassi. #donnalesi - blogtivvu : Guendalina Tavassi fa infuriare i Donnalisi, supporto a Donnamaria e la Murgia: “Sarebbe bello fare uscire Antonell… - ciuppina : RT @LcomeLeopolda: Guendalina Tavassi, li vuoi 10 euro? Comunque per farti felice sai che si fa? SI FA USCIRE AL PIÙ PRESTO TUO FRATELLO.… - pbipp02 : Ma la mamma di Tavassi e Guendalina sono serie? La dovrebbero smettere di fomentare odio contro una ragazza che non… -