Guarire la Terra è possibile | basta volerlo | la chiusura del buco dell’ozono ne è la prova

(Di domenica 26 febbraio 2023) Da un’altezza tra i 30 e i 50 chilometri al di sopra della superficie terrestre arriva una notizia che dovrebbe far riflettere sul come sia, se i grandi del pianeta volessero davvero farlo, incidere in positivo sull’emergenza climatica: la fascia di ozono nella stratosfera si sta ricostruendo gradualmente, e secondo l’ultimo report della World Meteorological Organization (Wmo) – l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nelle rilevazioni meteorologiche – si rimarginerà definitivamente entro il 2040 in tutto il mondo ad eccezione delle regioni polari, dove potrebbe volerci più tempo (le stime guardano al 2045 per l’Artico e al 2066 per l’Antartide). Il cosiddetto “nell’ozono”, considerato per anni la principale minaccia ambientale per l’umanità, ha risentito della cooperazione dei principali Paesi del mondo: nel 1989, dopo lunghe ...