Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Ciclismo Gran Camiño: dominio #Vingegaard anche a cronometro. È #Jumbo piglia tutto - SpazioCiclismo : Partenza perfetta di Jonas Vingegaard alla #Ograncamiño - biciPRO1 : ?? O Gran Camiño / Jonas Vingegaard vince la crono dell'ultima tappa e si conquista la vittoria finale! ?????? Il dane… - bicitv : Jonas Vingeegard vince anche la cronometro: tre su tre a O Gran Camino - SpazioCiclismo : Jonas Vingegaard fa en plein alla #ograncamino, vincendo anche la crono dopo aver dominato le salite -

Il re del Tour inizia il 2023 alla grande. Tre tappe, tre vittorie e il successo della corsa a tappe. Solo la neve è riuscita a fermare Jonas Vingegaard. Il 26enne danese ha dominato ilcon due successi in salita e con la crono di oggi (18,1 km con 35' di vantaggio su Dennis e 59' su Barta; 16° Velasco a 1'39'), ciliegina sulla torta della sua prima uscita stagionale in ...Jonas Vingegaard ha letteralmente dominato la 'OCamino' , corsa andata in scena lungo le strade della Galizia, in Spagna: il ciclista danese della Jumbo - Visma, dopo la cancellazione della prima tappa a causa di una fitta nevicata, si è ...

WTA 500 Dubai e WTA 250 Merida: I risultati completi con il ... LiveTennis.it

F1, pronti al via: cambia il regolamento sportivo. Tutte le modifiche ... MOW

Sabato ancora mite, si cambia da stasera: pioggia, vento e freddo MBNews

Camilla (o Camila) Marianera, chi è la tirocinante avvocata arrestata per il traffico di documenti coperti da segreto Corriere Roma