Graduatorie GPS docenti 2023: dalle supplenze alle assunzioni per il ruolo. Cosa bisogna fare, quali domande e quali scelte (Di domenica 26 febbraio 2023) Graduatorie GPS anno scolastico 2022/23: siamo nella seconda metà dell'anno scolastico e certamente non è irrealistico pensare che il docente precario avverta la necessità di capire come funzionerà il sistema nomine il prossimo agosto. Vi è sempre l'incognita del quando produrre domanda, quanti saranno i posti, come si procederà. L'algoritmo quest'anno funzionerà? L'articolo .

