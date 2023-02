Gosens titolare obbligato in Bologna-Inter. Compiti chiari per il tedesco (Di domenica 26 febbraio 2023) Robin Gosens partirà dal 1? in Bologna-Inter, alle 12.30, per l’assenza di Federico Dimarco. Occasione importante per il tedesco. SCELTE OBBLIGATE – In Bologna-Inter (oggi alle 12.30) si vedranno diverse modifiche nella formazione nerazzurra (qui le probabili). Uno di queste riguarda Robin Gosens, che partirà titolare sulla fascia sinistra. Una scelta che forse Simone Inzaghi avrebbe compiuto anche senza l’infortunio di Federico Dimarco. Ma che invece è obbligata. E i problemi non finiscono qui. Perché, complici gli avvicendamenti a destra, Gosens rischia di dover giocare l’Intera partita. Senza nessun cambio disponibile. A prescindere da questo, per il tedesco si presenta un’occasione di capitale ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Robinpartirà dal 1? in, alle 12.30, per l’assenza di Federico Dimarco. Occasione importante per il. SCELTE OBBLIGATE – In(oggi alle 12.30) si vedranno diverse modifiche nella formazione nerazzurra (qui le probabili). Uno di queste riguarda Robin, che partiràsulla fascia sinistra. Una scelta che forse Simone Inzaghi avrebbe compiuto anche senza l’infortunio di Federico Dimarco. Ma che invece è obbligata. E i problemi non finiscono qui. Perché, complici gli avvicendamenti a destra,rischia di dover giocare l’a partita. Senza nessun cambio disponibile. A prescindere da questo, per ilsi presenta un’occasione di capitale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Gosens titolare obbligato in Bologna-Inter. Compiti chiari per il tedesco - - Bianca34874951 : RT @NicoSpinelli8: Un paio di ns defezioni per domani, a questo punto: #Gosens titolare e straordinari per #Darmian Poiché dobbiamo già rag… - orl_salvo : Darmian sta giocando bene ma lo si sta spremendo troppo, lo farei giocare solo gli ultimi venti minuti o a dx o a s… - NicoSpinelli8 : Un paio di ns defezioni per domani, a questo punto: #Gosens titolare e straordinari per #Darmian Poiché dobbiamo gi… - cliexit_ : RT @ScofieldAle: S.Inzaghi: 'Robin, domani parti titolare!' Reazione di Gosens: -