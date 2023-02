Google Pixel 6a in offerta al prezzo più basso di sempre: ora è da comprare (Di domenica 26 febbraio 2023) Google Pixel 6a è disponibile in super offerta su eBay con uno sconto di 124 euro rispetto al listino. A queste cifre vale la pena di considerare il "Pixellino" per un regalo di Natale in ritardo: vediamo come approfittarne. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 26 febbraio 2023)6a è disponibile in supersu eBay con uno sconto di 124 euro rispetto al listino. A queste cifre vale la pena di considerare il "lino" per un regalo di Natale in ritardo: vediamo come approfittarne. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google Pixel 6a in offerta al prezzo più basso di sempre: ora è da comprare #ebay #offerte - kanyecc : RT @TheGalox_: Google Pixel 7: 416 pixel per inch Galaxy S23: 422 pixels per inch iPhone 14 Pro Max: 460 pixels per inch Galaxy S23 Ultr… - breezydev_ : RT @TheGalox_: Google Pixel 7: 416 pixel per inch Galaxy S23: 422 pixels per inch iPhone 14 Pro Max: 460 pixels per inch Galaxy S23 Ultr… - Omer00386 : RT @TheGalox_: Google Pixel 7: 416 pixel per inch Galaxy S23: 422 pixels per inch iPhone 14 Pro Max: 460 pixels per inch Galaxy S23 Ultr… - letsconnect23 : RT @TheGalox_: Google Pixel 7: 416 pixel per inch Galaxy S23: 422 pixels per inch iPhone 14 Pro Max: 460 pixels per inch Galaxy S23 Ultr… -