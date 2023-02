Golf, Superlega araba 2023: Uihlein e Gooch in testa (Di domenica 26 febbraio 2023) In Messico tante sorprese nel LIV Golf Mayakoba s. Al termine del secondo round del primo torneo della Superlega araba 2023, nella gara individuale in testa alla classifica con un totale di 133 (-9) colpi gli americani Peter Uihlein (67 66) e Talor Gooch (67 66) sono in testa. Sette birdie e due bogey per il primo, prova bogey free con cinque birdie per il secondo. I due leader ad un giro dal termine sono seguiti dal connazionale Charles Howell, 3/o con 134 (-8). Sul percorso del El Camaleón Mayakoba (par 71), l’inglese Paul Casey è scivolato dal 1/o al 4/o posto con 136 (-6) al pari del sudafricano Branden Grace. Più indietro i big. Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo e dominatore assoluto della prima stagione della LIV Golf, è 10/o ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) In Messico tante sorprese nel LIVMayakoba s. Al termine del secondo round del primo torneo della, nella gara individuale inalla classifica con un totale di 133 (-9) colpi gli americani Peter(67 66) e Talor(67 66) sono in. Sette birdie e due bogey per il primo, prova bogey free con cinque birdie per il secondo. I due leader ad un giro dal termine sono seguiti dal connazionale Charles Howell, 3/o con 134 (-8). Sul percorso del El Camaleón Mayakoba (par 71), l’inglese Paul Casey è scivolato dal 1/o al 4/o posto con 136 (-6) al pari del sudafricano Branden Grace. Più indietro i big. Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo e dominatore assoluto della prima stagione della LIV, è 10/o ...

