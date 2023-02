(Di domenica 26 febbraio 2023) Cambiano le prospettive. Il simbolo del primato non appartiene più a Justin Suh, che scende dal primo al terzo posto, ma a. Il trentasettenne di Knoxville, grazie al suo -4 del moving day, si pone alla ricerca del suo primo successo sul circuito americano dal maggio 2015 a questa parte. -13 il suo score complessivo. Dietro di lui, a due colpi di distanza, c’è Eric Cole, rookie di Delray Beach che va a stampare anche lui un -4 per precedere Suh, in giornata non positiva visto che chiude pari con il par. La vera rimonta, però, è di Shane Lowry: l’irlandese irrompe in quarta posizione scalandone 12 e trovandosi a -9 insieme all’inglese Ben Taylor.: Yannik Paul e Marcel Siem, è festa tedesca dopo tre giri all’Indian Open. Francesco Laporta 28° Altra ...

Il DohaClub e l'Education CityClub consentono ai golfisti piu' appassionati e a quelli ... come Antoine Rozner, Eddie Pepperell eWood. Diverse aree pubbliche, come l'Al Bidda Park, ......Club consentono ai golfisti più appassionati e a quelli alle prime armi di seguire le orme dei precedenti vincitori del Commercial Bank Qatar Master, come Antoine Rozner, Eddie Pepperell e...

Golf: Chris Kirk balza in testa a un giro dalla fine all'Honda Classic 2023 OA Sport

Golf, PGA Tour 2023: Justin Suh si issa al comando del The Honda Classic dopo il secondo round OA Sport

Challenge Tour: Pavan, Scalise e De Leo in Sudafrica FederGolf

Qatar, il 14 febbraio si celebra la Giornata nazionale dello Sport Agenzia askanews

Golf: Chris Kirk prende la testa del Sony Open alle Hawaii, lo seguono Montgomery e Spaun OA Sport

Cambiano le prospettive all’Honda Classic 2023. Il simbolo del primato non appartiene più a Justin Suh, che scende dal primo al terzo posto, ma a Chris Kirk. Il trentasettenne di Knoxville, grazie al ...Chris Kirk’s last win on the PGA Tour was nearly eight years ago. He’s put himself in a position to change that at the ...