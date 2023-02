Goggia vince la discesa Crans Montana davanti a Brignone (Di domenica 26 febbraio 2023) Trionfo delle ragazze jet italiane nella discesa di cdm di Crans Montana con una magica doppietta Goggia - Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Trionfo delle ragazze jet italiane nelladi cdm dicon una magica doppietta. Ha vinto Sofiain 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa ...

