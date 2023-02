Goggia e Brignone guidano discesa libera Crans Montana

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Sofiae Federicasono prima e seconda nelladi Coppa del mondo di. A gara ancora in corso, le due campionesse azzurre sono al comando della terz'ultimadella stagione.ha tagliato il traguardo in 1'26"81.è seconda a 15 centesimi, terza è la francese Laura Gauche a 41. Se quando tutte le 49 concorrenti saranno scese eavrà ancora il miglior tempo sarà la quinta vittoria stagionale e la ventiduesima in carriera.

