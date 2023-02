Gli utili idioti dell'Iran (Di domenica 26 febbraio 2023) Alcune buone notizie per le teste calde islamiste in Iran: il Grande Satana potrebbe non essere così satanico come pensavi” scrive Brendan O’Neill, direttore di Spiked. “In effetti, alcuni degli ab... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 febbraio 2023) Alcune buone notizie per le teste calde islamiste in: il Grande Satana potrebbe non essere così satanico come pensavi” scrive Brendan O’Neill, direttore di Spiked. “In effetti, alcuni degli ab... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Non immagino un’Italia nel 2035 piena di auto elettriche, vogliono un’Italia in cui i poveracci l’auto non la avran… - AlexBazzaro : Se distruggi volutamente un mercato interno, come l’auto in Europa, legandoti mani e piedi ad una dittatura orwelli… - NicolKookie97 : RT @italianarmyfam_: 'hyung, dovrei sforzarmi molto [perché ciò accadesse]'. Gli ho detto che il processo stesso gli sarà utile e che è imp… - AntonioSinger15 : @GiuseppeConteIT Gli utili idioti di Putin abbondano in Italia - chemicalbeam : bold opinion: gli anglicismi sono utili per trasmettere idee in modo più immediato e veloce che con parole italiane… -