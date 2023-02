Gli haters contro Chanel Totti: ‘Hai 16 anni, ne dimostri 30’. La risposta della figlia di Totti e Ilary Blasi (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ sempre più diretta Chanel Totti contro i suoi hater. Nella sua ultima story Instagram, la figlia di Ilary Blasi pubblica una frase che non lascia dubbi. Chanel Totti attaccata dagli haters «Ho sempre detto che quando arrivi a farti odiare stai facendo bene il tuo lavoro» si legge nella story della secondogenita di casa Totti. Una frase chiara e diretta, rivolta agli hater che non mancano mai di attaccare la 15enne sotto i suoi post. A Milano per la fashion week, Chanel ha mostrato il tour di sfilate che ha scelto di vedere e, come da consuetudine, non sono mancati i post nei luoghi più cool della città meneghina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ sempre più direttai suoi hater. Nella sua ultima story Instagram, ladipubblica una frase che non lascia dubbi.attaccata dagli«Ho sempre detto che quando arrivi a farti odiare stai facendo bene il tuo lavoro» si legge nella storysecondogenita di casa. Una frase chiara e diretta, rivolta agli hater che non mancano mai di attaccare la 15enne sotto i suoi post. A Milano per la fashion week,ha mostrato il tour di sfilate che ha scelto di vedere e, come da consuetudine, non sono mancati i post nei luoghi più coolcittà meneghina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... willyorb : @nonciriescopiu @mr_talpa @nonciriescopiu quello nn capisce nemmeno che li stiamo perculando lui e gli haters da c… - CorriereCitta : Gli haters contro Chanel Totti: ‘Hai 16 anni, ne dimostri 30’. La risposta della figlia di Totti e Ilary Blasi - Antoman56920192 : RT @sarabia2083: #prelemi voto 10 per come loro due sfanculano gli haters ....???????? - BulloManuela : RT @sarabia2083: #prelemi voto 10 per come loro due sfanculano gli haters ....???????? - AllyloveL1 : RT @sarabia2083: #prelemi voto 10 per come loro due sfanculano gli haters ....???????? -