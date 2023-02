Gli anarchici minacciano ancora. Allerta alta dopo la bomba carta di Pisa (Di domenica 26 febbraio 2023) A Pisa c'è la rivendicazione dell'ordigno inesploso davanti al tribunale: gli inquirenti la ritengono attendibile Leggi su lanazione (Di domenica 26 febbraio 2023) A Pisa c'è la rivendicazione dell'ordigno inesploso davanti al tribunale: gli inquirenti la ritengono attendibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Ordigno inesploso a #Pisa: arriva la rivendicazione anarchica in solidarietà di #Cospito?? - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Gli impostori verdi gettano la maschera ??? Sms con Pfizer: Ursula scappa pure dal Parlamento ???… - captblicero : Dopo le Ong, gli anarchici e Rosa Chemical, il governo Meloni e la destra hanno individuato un nuovo, temibile nemi… - pingko45 : @aanthl Esatto, poi ci sarà anche il caso cospito a loro 'favore'.. diranno che gli anarchici sono di sinistra quan… - Marisab79879802 : RT @gmcb22: Le intelligence ???? e ???? si muovono in due modi; con il traffico di migranti e con gli anarchici (lo abbiamo visto anche in Grec… -