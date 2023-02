"Girava gli occhi all'insù...". Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin (Di domenica 26 febbraio 2023) In occasione della Fashion Week, Chiara Ferragni è stata ospite della sfilata di Gucci, dove erano presenti anche i Maneskin, ma l'esuberanza della band romana sembra avere infastidito l'influencer Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) In occasione della Fashion Week,è stata ospite della sfilata di Gucci, dove erano presenti anche i, ma l'esuberanza della band romana sembra avere infastidito l'influencer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cindykia25644 : RT @Foxmonkeyd: @vnconsciovs Credo che per lui la cosa più importante è li dentro la casa ma non sono ne gli amici ( MBA amici una parolona… - galeomirka : @Pistoecornutof2 @CalcioFinanza Non dimenticherò mai -L'alfa romeo regalata allo Fiat dallo stato - la cassa integr… - loruman : @Gio_Dusi A Torino girava con gli ultras del Toro,ebbe anche un confronto con esponenti della curva della Juve che… - Foxmonkeyd : @vnconsciovs Credo che per lui la cosa più importante è li dentro la casa ma non sono ne gli amici ( MBA amici una… - _rebecca_74 : Lui girava intonano continuamente ma purtroppo gli altri non ci sono arrivati e si sono accollati a Ori #oriele -