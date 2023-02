“Giovedì Maurizio Costanzo mi disse: ‘Ci vediamo presto’. Invece se l’è portato via una polmonite”. Il ricordo del suo amico fraterno (Di domenica 26 febbraio 2023) “Giovedì gli ho telefonato in clinica. Maurizio stava molto meglio, aveva superato bene il piccolo intervento, una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio. Era di ottimo umore, abbiamo parlato di lavoro, di una nuova sceneggiatura per il cinema, di un contratto per la tv. Mi ha salutato così: ‘Ci vediamo presto, tanto non questa, ma la prossima settimana esco’. E Invece una polmonite se l’è portato via. Il giorno dopo è morto. Era il mio unico vero amico. Adesso con chi parlerò?”. Così Giorgio Assumma, ex presidente della Siae, avvocato ma soprattutto migliore amico ricorda sulle pagine del Corriere della Sera l’ultima conversazione avuta con Maurizio Costanzo. I due erano legati da un rapporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) “gli ho telefonato in clinica.stava molto meglio, aveva superato bene il piccolo intervento, una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio. Era di ottimo umore, abbiamo parlato di lavoro, di una nuova sceneggiatura per il cinema, di un contratto per la tv. Mi ha salutato così: ‘Cipresto, tanto non questa, ma la prossima settimana esco’. Eunase l’èvia. Il giorno dopo è morto. Era il mio unico vero. Adesso con chi parlerò?”. Così Giorgio Assumma, ex presidente della Siae, avvocato ma soprattutto migliorericorda sulle pagine del Corriere della Sera l’ultima conversazione avuta con. I due erano legati da un rapporto ...

