Giovanna Ralli: chi è, età, carriera, chi è il marito, vita privata, figli, film, ora e foto (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo averla vista a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, oggi Giovanna Ralli tornerà sul piccolo schermo e sarà ospite di Domenica In. Proprio da Mara Venier parlerà, con tanti amici e colleghi, del grande Maurizio Costanzo scomparso a Roma venerdì scorso a 84 anni. Dagli esordi al debutto come attrice di Giovanna Ralli Giovanna Ralli è nata a Roma il 3 gennaio del 1935, nel quartiere Testaccio e per aiutare la sua famiglia ha iniziato a recitare a soli 6 anni nel film La maestrina di Giorgio Bianchi e I bambini di guardano di Vittorio De Sica. Oggi è sicuramente un'attrice famosissima e apprezzata, vincitrice due volte del Nastro d'argento: è stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, fra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, ...

