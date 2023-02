Giornalisti: Schlein, 'Maltese un amico, con intelligenza ha stimolato la sinistra' (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Mi stringo al dolore dei suoi cari per la scomparsa di Curzio Maltese,un amico con cui abbiamo condiviso anni di lavoro al Parlamento europeo, la cui penna fino alla fine ha contribuito in modo significativo e con grande intelligenza a stimolare il pensiero critico e la sinistra.” Lo dice la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Mi stringo al dolore dei suoi cari per la scomparsa di Curzio,uncon cui abbiamo condiviso anni di lavoro al Parlamento europeo, la cui penna fino alla fine ha contribuito in modo significativo e con grandea stimolare il pensiero critico e la.” Lo dice la candidata alla segreteria del Pd Elly

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvana92851845 : A mezz'ora in più i giornalisti De Angelis e Sardone durante la trasmissione odierna hanno demonizzando la parte no… - LellaMeneghel : @Mezzorainpiu Io non sono del PD ma vado a votare x la Schlein xchè credo che solo Lei può salvare il PD e la demo… - Simona_Manzini : Schlein e Bonaccini sono ben diversi, solo che ai giornalisti filorenziani non conviene sottolinearlo #mezzorainpiù - casa_casala : #schlein #bonaccini #PD #terzopolo #calenda #travaglio #russia Gli utili idioti giornalisti della #NATO e de… - gjscco : RT @casa_casala: #bonaccini #calenda #schlein #terzopolo #caracciolo #travaglio #zelensky Informazione #USA dall'#Ucraina. E giorna… -