Giorgio Assumma, chi è l’avvocato che presentò Maria De Filippi a Costanzo (Di domenica 26 febbraio 2023) l’avvocato romano Giorgio Assumma è stato uno dei pilastri, lontano dai riflettori, della musica italiana. Legale specializzato in diritto d’autore ed ex Presidente Siae, è stato, ed è, il braccio destro dei più grandi nomi della musica e del mondo dello spettacolo italiano. Oggi l’avvocato, 85enne, custodisce tantissimi segreti dei più grandi artisti nostrani e ama definirsi: “Un osservatore delle loro vite”. Giorgio Assumma è uno degli ultimi amici che ha visto Maurizio Costanzo in ospedale, dove il grande giornalista è morto venerdì mattina a 84 anni. E’ successo 4 giorni fa: intimi da 50 anni, compagni immancabili di pranzo, ogni mercoledì, Assumma e Costanzo hanno condiviso un piccolo, sconvolgente rito: l’amico era sempre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 febbraio 2023)romanoè stato uno dei pilastri, lontano dai riflettori, della musica italiana. Legale specializzato in diritto d’autore ed ex Presidente Siae, è stato, ed è, il braccio destro dei più grandi nomi della musica e del mondo dello spettacolo italiano. Oggi, 85enne, custodisce tantissimi segreti dei più grandi artisti nostrani e ama definirsi: “Un osservatore delle loro vite”.è uno degli ultimi amici che ha visto Maurizioin ospedale, dove il grande giornalista è morto venerdì mattina a 84 anni. E’ successo 4 giorni fa: intimi da 50 anni, compagni immancabili di pranzo, ogni mercoledì,hanno condiviso un piccolo, sconvolgente rito: l’amico era sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilrere : RT @Open_gol: Il suo migliore amico, avvocato e consigliere: fui io a presentargli Maria De Filippi - andreastoolbox : L'ultima telefonata di Maurizio Costanzo: 'Giovedì mi disse: ci vediamo presto. Una polmonite se l'è portato via'… - 361_magazine : In un'intervista al Corriere della Sera l'amico storico, l'avvocato Giorgio Assumma, racconta dell'ultima telefonat… - tempoweb : 'Non ce lo aspettavamo' #MaurizioCostanzo l'ultima telefonata con l'amico storico #26Febbaio… - bizcommunityit : L'ultima telefonata di Maurizio Costanzo: «Aveva un progetto finale, un copione per il cinema» -