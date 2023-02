Giorgio Armani FW23: un’esplosione di eleganza (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo show di Giorgio Armani si apre con tre figure sullo sfondo, tre donne che sembrano conversare tra loro. Un tipico salotto elegante, dall’aspetto vintage e l’eleganza degli anni ‘20. Ad aprire la sfilata Giorgio Armani FW23 fall/ winter, è sicuramente il colore predominante di questa stagione, il beige e la nuance nude. Un pantalone morbido in satin che cattura subito l’attenzione per la resa del tessuto, messo ancora più in evidenza grazie al trech abbottonato a metà spalla, che cade giù fino all’altezza delle caviglie. Una sfilata che gioca con i toni chiari, e con frange, cristalli e il ripetuto contrasto tra nero e rosa, dalle varie tonalità. un’esplosione di eleganza, firmata Giorgio Armani. La collezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo show disi apre con tre figure sullo sfondo, tre donne che sembrano conversare tra loro. Un tipico salotto elegante, dall’aspetto vintage e l’degli anni ‘20. Ad aprire la sfilatafall/ winter, è sicuramente il colore predominante di questa stagione, il beige e la nuance nude. Un pantalone morbido in satin che cattura subito l’attenzione per la resa del tessuto, messo ancora più in evidenza grazie al trech abbottonato a metà spalla, che cade giù fino all’altezza delle caviglie. Una sfilata che gioca con i toni chiari, e con frange, cristalli e il ripetuto contrasto tra nero e rosa, dalle varie tonalità.di, firmata. La collezione ...

