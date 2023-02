Giordano | «L’ultimo Bologna-Inter rimasto negli occhi dei giocatori»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 febbraio 2023) Pochi minuti al via di(vedi formazioni). L’ex attaccante, ospite di Rai Sport +, ricordaprecedente non certo felice quasi come a indicarlo come una carica. IL RILANCIO – Inci sarà titolare Romelu Lukaku. Per Brunoè un bene che sabato scorso con l’Udinese abbia potuto ribattere (e segnare) il rigore: «Sarebbe finito in crisi profondissima. Credo che in coppa abbiano speso tante energie, perché la partita non è stata facile fino al. Hanno dovuto penare, si è messa bene con l’espulsione ma alla fine è stata meritata. Porta via energie fisiche e mentali, poi certo la partita diè rimastadei...