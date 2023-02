Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023: tris d’argento per l’Italia con Esposito, Levantesi e Macchini (Di domenica 26 febbraio 2023) Ancora medaglie in casa Italia nell’ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 a Cottbus. Dopo lo splendido oro di ieri al volteggio, Manila Esposito giganteggia anche al corpo libero dove porta a casa la medaglia d’argento con 13.566 punti. Ottime diagonali e grande esecuzione della 16enne, che si è arresa solo alla giapponese Azuki Kokufugata (13.633). Bronzo alla britannica Ruby Evan con 13.466, mentre Alice D’Amato è quarta con 13.133 punti. Alla trave è ancora Giappone protagonista con la medaglia d’oro di Mana Okamura (14.133) e l’argento di Urara Ashikawa (14.066), mentre Martina Maggio ha chiuso al quinto posto la sua finale con 13.066 punti. Splendido argento per Matteo Levantesi alle parallele. Il marchigiano continua ad alzare l’asticella ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ancora medaglie in casa Italia nell’ultima giornata della prima tappa delladel. Dopo lo splendido oro di ieri al volteggio, Manilagiganteggia anche al corpo libero dove porta a casa la medagliacon 13.566 punti. Ottime diagonali e grande esecuzione della 16enne, che si è arresa solo alla giapponese Azuki Kokufugata (13.633). Bronzo alla britannica Ruby Evan con 13.466, mentre Alice D’Amato è quarta con 13.133 punti. Alla trave è ancora Giappone protagonista con la medaglia d’oro di Mana Okamura (14.133) e l’argento di Urara Ashikawa (14.066), mentre Martina Maggio ha chiuso al quinto posto la sua finale con 13.066 punti. Splendido argento per Matteoalle parallele. Il marchigiano continua ad alzare l’asticella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FATE TANTO! ????????? Trionfo azzurro nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di ginnastica artistica! A Cottbus, i… - Eurosport_IT : ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2… - Eurosport_IT : MANILA PRIMA NEL VOLTEGGIO ??????????? Inizio da sogno per Manila Esposito nella prima tappa della Coppa del Mondo 202… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di… - sportface2016 : #Ginnasticaartistica, Coppa del Mondo #Cottbus 2023: tris d’argento per l’Italia con Esposito, Levantesi e Macchini -