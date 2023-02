Ginnastica artistica, Carlo Macchini accarezza la vittoria in Coppa del Mondo: 2° alla sbarra, l’Italia chiude con 5 podi (Di domenica 26 febbraio 2023) Carlo Macchini ha accarezzato la vittoria alla sbarra in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante di Ginnastica artistica. L’azzurro si era presentato all’atto conclusivo con il miglior punteggio di qualifica, ma in finale è stato sorpreso dal quotato giapponese Shohei Kawakami. L’asiatico ha infatti eseguito un buon esercizio sulla pedana di Cottbus (Germania) ed è stato premiato con 14.266 (6.2 la nota di partenza), riuscendo a prevalere nei confronti del nostro portacolori per 13 centesimi. Carlo Macchini si è distinto sull’attrezzo, ma il decimo in meno nel D Score ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)hato lain occasione della prima tappa delladel2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante di. L’azzurro si era presentato all’atto conclusivo con il miglior punteggio di qualifica, ma in finale è stato sorpreso dal quotato giapponese Shohei Kawakami. L’asiatico ha infatti eseguito un buon esercizio sulla pedana di Cottbus (Germania) ed è stato premiato con 14.266 (6.2 la nota di partenza), riuscendo a prevalere nei confronti del nostro portacolori per 13 centesimi.si è distinto sull’attrezzo, ma il decimo in meno nel D Score ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FATE TANTO! ????????? Trionfo azzurro nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di ginnastica artistica! A Cottbus, i… - Eurosport_IT : ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2… - Eurosport_IT : MANILA PRIMA NEL VOLTEGGIO ??????????? Inizio da sogno per Manila Esposito nella prima tappa della Coppa del Mondo 202… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Carlo Macchini accarezza la vittoria in Coppa del Mondo: 2° alla sbarra, l’Italia chiude con… - codeghino10 : RT @Coninews: Doppia ITALIA a Cottbus! Nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, Manila Esposito trionfa nel volteggio… -