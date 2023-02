Gigante maschile Palisades Tahoe 2023, risultati e classifica finale: vince un super Schwarz davanti a Odermatt, Della Vite 12° (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è conclusa la manche finale del Gigante maschile a Palisades Tahoe, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022/2023. Un grande Schwarz recupera 4 posizioni e vince di soli 3 centesimi su Odermatt, autore di qualche errore nella sua discesa. Chiude il podio Windingstad a 36 centesimi dall’austriaco. Buona rimonta di Kristoffersen che sale dalla 9ª alla 4ª posizione. Migliore degli italiani Della Vite che risale fino al 12° posto seguito da Borsotti 13°, partito dalla 30ª posizione e autore del secondo tempo di manche. Per quanto riguarda gli altri azzurri De Aliprandini 17°, Zingerle 23°, Vinatzer 25°, primi punti in Gigante per lui, Maurberger ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è conclusa la manchedel, valida per la Coppa del Mondodi sci alpino 2022/. Un granderecupera 4 posizioni edi soli 3 centesimi su, autore di qualche errore nella sua discesa. Chiude il podio Windingstad a 36 centesimi dall’austriaco. Buona rimonta di Kristoffersen che sale dalla 9ª alla 4ª posizione. Migliore degli italianiche risale fino al 12° posto seguito da Borsotti 13°, partito dalla 30ª posizione e autore del secondo tempo di manche. Per quanto riguarda gli altri azzurri De Aliprandini 17°, Zingerle 23°, Vinatzer 25°, primi punti inper lui, Maurberger ...

