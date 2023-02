GF Vip, scandalo! Lo tira fuori, ecco i dettagli: “Donnamaria… (Di domenica 26 febbraio 2023) In queste ore stanno uscendo fuori altri clamorosi dettagli su quello che sarebbe accaduto nel Van ed ecco spiegati i motivi per cui Alfonso Signorini ha parlato di cose gravissime. Non si è discusso solo di sesso e tanto meno non sono stati staccati solo i microfoni ambientali dagli Incorvassi. Donnamaria e Nicole, nel van L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 26 febbraio 2023) In queste ore stanno uscendoaltri clamorosisu quello che sarebbe accaduto nel Van edspiegati i motivi per cui Alfonso Signorini ha parlato di cose gravissime. Non si è discusso solo di sesso e tanto meno non sono stati staccati solo i microfoni ambientali dagli Incorvassi. Donnamaria e Nicole, nel van L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlopizzati : Ora che la questione marò si è risolta e che lo scandalo dell'accusa di mazzette per gli elicotteri dei Vip è sfuma… - IsaeChia : #GfVip 7, la reazione degli Spartani dopo il provvedimento disciplinare di ieri sera: “Vogliono fare uscire uno di… - RBascelli : Comunque volevo solo dire una cosa non fate in più il grande fratello vip è stato solo uno scandalo avete agevolato… - IaccarinoLuisa : GF VIP 7: il web grida allo scandalo (video) | Angolo delle Notizie #gfvip #GFVip #incorvassi - Barby_VIP : Lo schifooooo totaleeeeeee. Sono felice di stare sempre dalla parte dei ragazzi, tutte le volte che esce uno 'scand… -