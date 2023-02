Gf Vip, le domande scomode di Luca Onestini a Ivana: 'Ti mancherò quando uscirai?'. Come ha risposto (Di domenica 26 febbraio 2023) Caos ex nella Casa del Gf Vip . Da qualche settimana, il reality è stato stravolto dall'arrivo degli ex fidanzati di alcuni vipponi. Ma, diversamente da Martina Nasoni e Matteo Diamante, hanno creato ... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) Caos ex nella Casa del Gf Vip . Da qualche settimana, il reality è stato stravolto dall'arrivo degli ex fidanzati di alcuni vipponi. Ma, diversamente da Martina Nasoni e Matteo Diamante, hanno creato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Gf Vip le domande scomode di Luca Onestini a Ivana: «Ti mancherò quando uscirai?». Come ha risposto - #domande… - Lellab4 : RT @GIOVANNI___1979: Ma i vip che nominano Nikita e Antonella da 5 mesi e queste vengono sempre salvate... ma farsi due domande e cambiare… - ErikaM10212377 : RT @GIOVANNI___1979: Ma i vip che nominano Nikita e Antonella da 5 mesi e queste vengono sempre salvate... ma farsi due domande e cambiare… - GIOVANNI___1979 : Ma i vip che nominano Nikita e Antonella da 5 mesi e queste vengono sempre salvate... ma farsi due domande e cambiare nome no?! #gfvip - blogsicilia : #notizie #sicilia Alexa entra negli hotel italiani per rispondere alle domande dei clienti - -