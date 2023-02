Gf Vip 7, Patrizia Rossetti: “Nikita Pelizon? È vera, non recita. I Donnalisi? Hanno entrambi ragione e entrambi torto perché…” (Di domenica 26 febbraio 2023) Ospite dell’ultima puntata del programma Turchesando, condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano, è stata Patrizia Rossetti. L’ex gieffina si è raccontata si una lunga intervista e ha detto la sua sui suoi ex compagni di avventure, senza risparmiare le critiche, ma anche i complimenti. Per prima cosa Patrizia ha parlato del rapporto con Wilma Goich, con la quale ha avuto delle accese discussioni all’interno della Casa del Gf Vip 7: Wilma già da dentro la Casa avevo scoperto aveva detto di me cose non carine, “è piena di problemi”, “è nervosa”… io l’avevo sempre protetta e mi ero presa anche tante colpe al suo posto e mi aspettavo che magari una volta uscita si rendesse conto di tutto quello che aveva detto e mi chiedesse scusa. Non l’ha fatto, pazienza, chi se ne imposta, il gioco è il gioco. Con altre persone ci avevo discusso, si ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 febbraio 2023) Ospite dell’ultima puntata del programma Turchesando, condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano, è stata. L’ex gieffina si è raccontata si una lunga intervista e ha detto la sua sui suoi ex compagni di avventure, senza risparmiare le critiche, ma anche i complimenti. Per prima cosaha parlato del rapporto con Wilma Goich, con la quale ha avuto delle accese discussioni all’interno della Casa del Gf Vip 7: Wilma già da dentro la Casa avevo scoperto aveva detto di me cose non carine, “è piena di problemi”, “è nervosa”… io l’avevo sempre protetta e mi ero presa anche tante colpe al suo posto e mi aspettavo che magari una volta uscita si rendesse conto di tutto quello che aveva detto e mi chiedesse scusa. Non l’ha fatto, pazienza, chi se ne imposta, il gioco è il gioco. Con altre persone ci avevo discusso, si ...

