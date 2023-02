Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria sempre più vicino a Nicole Murgia | il video che sta facendo mormorare i social

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono stati giorni molto particolari per il gruppo degli Spartani dopo il Van – gate che ha preso piede nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta dello scorso giovedì, quando Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cuiTavassi e Micol Incorvaia erano intenti a “cospirare”, qualcosa si è spezzato. I quattro sono stati mandati d’ufficio al televoto, dopo le immagini mandate in onda dal conduttore, senza gli audio in quanto “impubblicabili” come ammesso da Signorini, insieme alle tre nominate Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, sconvolgendo in parte gli equilibri della Casa. Stando a Luca Onestini il tutto è stato “architettato” per fare uscire uno del loro gruppo. Al pubblico del reality show è rimasta la curiosità di sapere cosa ...