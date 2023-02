Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo Donnamaria | “Ci sto male | non lo riconosco più! È come se…”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ancora un momento di difficoltà per i Donnalisi. Dopo la pessima frase cheha rivolto nei confronti della sua (ex?) fidanzata, generando una rivolta social,è sempre più sofferente. Nelle ultime ore l’influencer di origini campane è apparsa provata provata dalle continue provocazioni e frecciatine dello speaker radiofonico. Confessando di non riconoscere più l’uomo di cui si era innamorata. Fra le lacrime, la Vippona si è sfogata con Davide Donadei e Sarah Altobello: Mi sta indebolendo. Io sono forte ma mi sta indebolendo. Mi voglio innamorare di un altro. Ma hai visto che ha fatto adesso? Già prima stava in cortiletto, io sono entrata diceva “sono felice qua e là”. Mi ha detto più volte che era felice perché se n’è andato Antonino. “Ah sei felice perché se ...

Il gossip tiene sempre banco al Grande Fratello. Nelle scorse ore l' ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei , a colloquio conFiordelisi, ha parlato di una sua vicenda sentimentale, affermando di avere avuto una liaison con una ...

Edoardo Donnamaria e la Murgia sempre più vicini al GF Vip: spunta una confidenza bomba con Milena (ma non è come sembra), il video.