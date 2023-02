Genoa – SPAL, le parole di Meccariello nel post partita (Di domenica 26 febbraio 2023) Conclusa la partita contro il Genoa ha raggiunto la mixed zone dello Stadio “Ferraris” anche il difensore Biagio Meccariello, che ha commentato così la partita contro i rossoblù. “Paghiamo un prezzo troppo alto in termini di risultato, – ha affermato il difensore SPALlino – ma penso che per lunghi tratti della partita abbiamo fatto una prestazione ordinata, sapendo soffrire, ed è proprio questo il dispiacere più grande. Ci sentivamo in partita e pensavamo di poterla continuare a gestire bene, mentre il primo gol subito su calcio piazzato ha consentito al Genoa di girare il match a proprio favore.” “Ci siamo detti di iniziare un nuovo cammino con mister Oddo – ha proseguito Meccariello – e penso che oggi per buoni tratti si possa ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Conclusa lacontro ilha raggiunto la mixed zone dello Stadio “Ferraris” anche il difensore Biagio, che ha commentato così lacontro i rossoblù. “Paghiamo un prezzo troppo alto in termini di risultato, – ha affermato il difensorelino – ma penso che per lunghi tratti dellaabbiamo fatto una prestazione ordinata, sapendo soffrire, ed è proprio questo il dispiacere più grande. Ci sentivamo ine pensavamo di poterla continuare a gestire bene, mentre il primo gol subito su calcio piazzato ha consentito aldi girare il match a proprio favore.” “Ci siamo detti di iniziare un nuovo cammino con mister Oddo – ha proseguito– e penso che oggi per buoni tratti si possa ...

