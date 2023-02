Gelo, neve e temporali: le previsioni meteo per la prossima settimana (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dopo un fine settimana dove il meteo ha subito un’evidente metamorfosi, anche la nuova settimana sarà dunque destinata a trascorrere sotto il segno di un tempo spesso instabile e in un contesto climatico decisamente più rigido rispetto alla settimana scorsa. A spiegarlo sono gli esperti de IL meteo.it, per i quali il tempo dunque continuerà ad essere condizionato da un profondo vortice in area tirrenica che dispenserà maltempo soprattutto a carico delle regioni del Centro e del Sud. Presente infatti un’ampia circolazione ciclonica alimentata da venti freddi che scendono direttamente dalle regioni polari scivolando sul bordo più orientale dell’alta pressione. Visti i forti contrasti tra masse d’aria diverse e il crollo repentino delle temperature, anche per lunedì 27 non si esclude la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dopo un finedove ilha subito un’evidente metamorfosi, anche la nuovasarà dunque destinata a trascorrere sotto il segno di un tempo spesso instabile e in un contesto climatico decisamente più rigido rispetto allascorsa. A spiegarlo sono gli esperti de IL.it, per i quali il tempo dunque continuerà ad essere condizionato da un profondo vortice in area tirrenica che dispenserà maltempo soprattutto a carico delle regioni del Centro e del Sud. Presente infatti un’ampia circolazione ciclonica alimentata da venti freddi che scendono direttamente dalle regioni polari scivolando sul bordo più orientale dell’alta pressione. Visti i forti contrasti tra masse d’aria diverse e il crollo repentino delle temperature, anche per lunedì 27 non si esclude la ...

