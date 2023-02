Galatasaray, Zaniolo subito protagonista: in gol all’esordio (Di domenica 26 febbraio 2023) Nicolò Zaniolo si è presentato segnando un gol nella partita d’esordio con la maglia del Galatasaray. I dettagli Nicolò Zaniolo ha esordito con la maglia del Galatasaray in campionato dopo lo stop per lo scioccante terremoto. L’ex Roma è entrato all’80’ nell’amichevole contro l’Alanyaspor allenato dal 33enne Francesco Farioli. Al 94?, in pieno recupero, ha chiuso definitivamente il match con la rete del 4-2. Un bell’esordio in attesa della ripartenza ufficiale del campionato che dovrebbe avvenire nel prossimo fine settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Nicolòsi è presentato segnando un gol nella partita d’esordio con la maglia del. I dettagli Nicolòha esordito con la maglia delin campionato dopo lo stop per lo scioccante terremoto. L’ex Roma è entrato all’80’ nell’amichevole contro l’Alanyaspor allenato dal 33enne Francesco Farioli. Al 94?, in pieno recupero, ha chiuso definitivamente il match con la rete del 4-2. Un bell’esordio in attesa della ripartenza ufficiale del campionato che dovrebbe avvenire nel prossimo fine settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

