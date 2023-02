Gaffe da non credere al TG5: “Inter a -12 dal Napoli” (Di domenica 26 febbraio 2023) La sconfitta di quest’oggi dell’Inter sul campo del Dall’Ara di Bologna per 1-0 (decisiva la rete di Orsolini ndr) ferma la squadra di Simone Inzaghi a diciotto lunghezze dal Napoli, che ieri ha confermato il suo dominio e la sua forza nella sfida andata in scena ieri contro l’Empoli. Un vero e proprio tabù spezzato dagli uomini di Luciano Spalletti, che intanto domani riunirà i suoi per iniziare a preparare il match di venerdì sera, dove sarà ospite la Lazio del grande ex tecnico Maurizio Sarri. “Distacco confermato a -12”: cos’è successo al TG5 Distacco in classifica tra Napoli e Inter che è stato oggetto di equivoco nel corso dell’edizione serale del TG5. Nei titoli introduttivi del notiziario, infatti, si fa menzione della sconfitta dei nerazzurri. “La squadra di Simone Inzaghi cade a Bologna, il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) La sconfitta di quest’oggi dell’sul campo del Dall’Ara di Bologna per 1-0 (decisiva la rete di Orsolini ndr) ferma la squadra di Simone Inzaghi a diciotto lunghezze dal, che ieri ha confermato il suo dominio e la sua forza nella sfida andata in scena ieri contro l’Empoli. Un vero e proprio tabù spezzato dagli uomini di Luciano Spalletti, che intanto domani riunirà i suoi per iniziare a preparare il match di venerdì sera, dove sarà ospite la Lazio del grande ex tecnico Maurizio Sarri. “Distacco confermato a -12”: cos’è successo al TG5 Distacco in classifica trache è stato oggetto di equivoco nel corso dell’edizione serale del TG5. Nei titoli introduttivi del notiziario, infatti, si fa menzione della sconfitta dei nerazzurri. “La squadra di Simone Inzaghi cade a Bologna, il ...

