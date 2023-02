Gaffe a Una voce per San Marino, appare una ragazza nuda in camerino alle spalle dell’inviato (Di domenica 26 febbraio 2023) Una serata piuttosto surreale quella di ieri a Una voce per San Marino, il programma che ha visto trionfare i Piqued Jacks, e che rappresenteranno lo Stato del Titano al prossimo Eurovision di Liverpool. Tra errori tecnici e imprevisti, la trasmissione è diventata un cult sui social. Uno dei momenti più epici si è avuto quando per errore le telecamere di San Marino Rtv hanno inquadrato una ragazza che si stava cambiando in camerino. Il conduttore della serata Jonathan Kashanian ha passato la linea all’inviato Irol, collegato dal San Marino Outlet Experience. alle spalle del giovane viene inquadrata una ragazza intenta a spogliarsi in camerino. Dopo qualche secondo, il presentatore si è accorto della ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Una serata piuttosto surreale quella di ieri a Unaper San, il programma che ha visto trionfare i Piqued Jacks, e che rappresenteranno lo Stato del Titano al prossimo Eurovision di Liverpool. Tra errori tecnici e imprevisti, la trasmissione è diventata un cult sui social. Uno dei momenti più epici si è avuto quando per errore le telecamere di SanRtv hanno inquadrato unache si stava cambiando in. Il conduttore della serata Jonathan Kashanian ha passato la linea all’inviato Irol, collegato dal SanOutlet Experience.spdel giovane viene inquadrata unaintenta a spogliarsi in. Dopo qualche secondo, il presentatore si è accorto della ...

