Furto nel dipartimento di salute mentale della Asl di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladri in azione la scorsa notte neldidell’Asl1, in via Adriano. In particolare, nel centro che è afferente all’Unità Operativa di25/26, i ladri hanno rubato un televisore e hanno forzato diversi armadietti del personale. All’Unità Operativa Disturbi del Comportamento Alimentare, sono stati rubati due monitor. “Rubare a chi soffre – commenta il direttore generale dell’ASL1 Centro, Ciro Verdoliva – è uno dei gesti più vili dei quali ci si possa macchiare. Inoltre, quando si rubano beni dell’ASL si mettono le mani in tasca a tutti i cittadini e si indebolisce un servizio fondaper l’utenza. I nostri Centri di...