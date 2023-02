Furti a Roma, tentano di forzare portone davanti a Castel Sant’Angelo: arrestati 2 giovani (Di domenica 26 febbraio 2023) Furti a Roma, tentano di forzare portone davanti a Castel Sant’Angelo: arrestati due giovani. E’ quello che è accaduto al Rione Borgo della Capitale, dove due nomadi di 24 e 15 anni, hanno provato a intrufolarsi all’interno di un condominio. Approfittando dell’assenza dei condomini, hanno provato a forzare il portone con la tecnica della “lastra rx”, utile per aprire tutte quelle porte che al loro interno non contengono la mandata. L’ennesimo furto a Roma, nei pressi del Vaticano In via di Porta Castello, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro sono intervenuti arrestando due giovani di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023)didue. E’ quello che è accaduto al Rione Borgo della Capitale, dove due nomadi di 24 e 15 anni, hanno provato a intrufolarsi all’interno di un condominio. Approfittando dell’assenza dei condomini, hanno provato ailcon la tecnica della “lastra rx”, utile per aprire tutte quelle porte che al loro interno non contengono la mandata. L’ennesimo furto a, nei pressi del Vaticano In via di Portalo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diSan Pietro sono intervenuti arrestando duedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Furti a Roma, tentano di forzare portone davanti a Castel Sant’Angelo: arrestati 2 giovani - ilmessaggeroit : Furti, rapine e truffe: Ardeatino sotto assedio. «Viviamo nella paura» - gmascia : @GioGuarig @michele_geraci Nel tuo esempio dimentichi la parte in cui per difendere i francofoni assediano Roma coi… - RA_LoriDue : RT @wiseman31663184: Riguardo all'accoltellamento di #Termini, si legge che i tre aggressori avevano precedenti per furti e rapine Ma perc… - Anto848484 : @SkyTG24 @GeppiC Vi siete 'rifugiati' a Milano per i costi ok, poi però lo studio a Roma lo dovete tenere per la po… -