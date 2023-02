Funerali Maurizio Costanzo in tv, diretta solo su Canale 5 con Silvia Toffanin (Di domenica 26 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha scioccato tutta Italia soprattutto perché arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno sapeva del suo ricovero e della sua malattia nè Maria De Filippi aveva fatto trasparire qualcosa durante le registrazioni di Uomini e Donne, Amici e C'è Posta Per Te. Inevitabile il cordoglio di tutto il mondo dello spettacolo e non solo. I Funerali di Maurizio Costanzo in diretta su Canale 5 saranno trasmessi lunedì 27 febbraio. Alle ore 14:15 inizierà uno speciale di Verissimo in collaborazione con TG5 dal titolo «Ciao Maurizio». Le esequie si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, che negli ultimi anni ha visto il saluto a tanti grandi personaggi dello ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 febbraio 2023) La morte diha scioccato tutta Italia soprattutto perché arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno sapeva del suo ricovero e della sua malattia nè Maria De Filippi aveva fatto trasparire qualcosa durante le registrazioni di Uomini e Donne, Amici e C'è Posta Per Te. Inevitabile il cordoglio di tutto il mondo dello spettacolo e non. Idiinsu5 saranno trasmessi lunedì 27 febbraio. Alle ore 14:15 inizierà uno speciale di Verissimo in collaborazione con TG5 dal titolo «Ciao». Le esequie si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, che negli ultimi anni ha visto il saluto a tanti grandi personaggi dello ...

