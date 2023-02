Fuga dalla scuola senza precedenti ma Valditara ha altre priorità. Quattro milioni di studenti non arrivano al diploma mentre altri 11,7 non si sono mai iscritti alle superiori (Di domenica 26 febbraio 2023) Se il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si occupassi di robe più serie del riscrivere i valori costituzionali di questo Paese e del far rissa con le presidi – peggiorando ogni giorno la sua posizione – potrebbe dirci qualcosa dello sfacelo fotografato ieri dal Rapporto Plus 2022 scritto dai ricercatori del Inapp: ben 11,7 milioni di italiani non si sono mai iscritti alla scuola secondaria superiore, quasi 4 milioni si sono fermati nel loro percorso di istruzione senza conseguire un diploma di scuola secondaria di secondo grado. sono più uomini (62%) che donne (38%). A fronte di quasi 11 milioni di cittadini che acquisito il diploma non hanno proseguito gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Se il ministro dell’Istruzione Giuseppesi occupassi di robe più serie del riscrivere i valori costituzionali di questo Paese e del far rissa con le presidi – peggiorando ogni giorno la sua posizione – potrebbe dirci qualcosa dello sfacelo fotografato ieri dal Rapporto Plus 2022 scritto dai ricercatori del Inapp: ben 11,7di italiani non simaiallasecondaria superiore, quasi 4sifermati nel loro percorso di istruzioneconseguire undisecondaria di secondo grado.più uomini (62%) che donne (38%). A fronte di quasi 11di cittadini che acquisito ilnon hanno proseguito gli ...

