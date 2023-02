Friburgo, problema fisico per l’attaccante Doan: è in dubbio per la gara contro la Juventus (Di domenica 26 febbraio 2023) Fiato sospeso in casa Friburgo per le condizioni di Ritsu Doan. l’attaccante giapponese, vittima di un infortunio nella sfida di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, ha infatti dovuto lasciare il campo dopo appena 25 minuti ed è stato sostituito da Sallai. L’entità del suo problema fisico non è ancora chiara e non lo sarà prima degli accertamenti dei prossimi giorni. Al momento, però, è in dubbio la sua presenza per le prossime partite, tra cui quella del 9 marzo contro la Juventus in Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Fiato sospeso in casaper le condizioni di Ritsugiapponese, vittima di un infortunio nella sfida di Bundesligail Bayer Leverkusen, ha infatti dovuto lasciare il campo dopo appena 25 minuti ed è stato sostituito da Sallai. L’entità del suonon è ancora chiara e non lo sarà prima degli accertamenti dei prossimi giorni. Al momento, però, è inla sua presenza per le prossime partite, tra cui quella del 9 marzolain Europa League. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Friburgo, problema fisico per l’attaccante #Doan: è in dubbio per la gara contro la #Juventus - Christian82NA : @Eugenioroc @realvarriale @Inter @sscnapoli E se pure dovessimo uscire qual'è il problema, non siamo noi che dobbia… - Boboj29 : Oggi alle 12 a Nyon il sorteggio degli ottavi. In prima fascia le otto vincitrici dei gironi. Ecco chi potrebbe inc… -