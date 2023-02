Freestyle | Mondiali | Simone Deromedis oro nello skicross

(Di domenica 26 febbraio 2023) Bakuriani, 26 feb. - (Adnkronos) - Splendida impresa diche conquista il titolo di campione del mondo delloa Bakuriani, in Georgia. Si tratta della prima, storica medaglia per loazzurro, che era nel mirino del 22enne trentino, portacolori dell'Esercito, già medaglia d'argento aijunior del '21 e quinto alle Olimpiadi di Pechino. Si tratta della sua prima vittoria in assoluto nel massimo circuito, ottenuta nel giorno più importante.era reduce da un'infortunio alla clavicola, dal quale ha recuperato a tempo di record. Meravigliosa la sua finale, ottenuta dopo il quarto tempo delle qualificazioni, nella quale riesce a scavalcare tutti gli avversari, chiudendo la gara all'ultimo salto per tagliare il traguardo davanti a tutti. Ottimo ...

Giornata da incorniciare per l'Italia dello ski cross ai Mondiali di sci freestyle di Bakuriani, in Georgia. Dopo la clamorosa impresa messa a segno da Simone Deromedis, oro nella gara maschile, arriva un'altra splendida medaglia dalla gara a squadre.

Giornata da incorniciare per l'Italia dello ski cross ai Mondiali di sci freestyle di Bakuriani, in Georgia: arriva anche il bronzo nella gara a squadre.