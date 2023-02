Freestyle | Deromedis | ' vittoria mondiale grande emozione | dedicata a tutta la squadra'

(Di domenica 26 febbraio 2023) Bakuriani, 26 feb. - (Adnkronos) - “E' una grandissimaquesta medaglia, non mi aspettavo di poter vincere perché rientro da un infortunio. Sapevo di avere le possibilità di farlo ma esserci riuscito è davvero incredibile. Le prime batterie sono state combattute, ma dai quarti in poi ho cambiato marcia e sono andato con sempre maggiore sicurezza. Sono contentissimo e ancora non ho realizzato cosa significa. Dedico l'oro ala, perché in questo momento stiamo lavorando bene e stiamo crescendo tutti. Sicuramente la medaglia dà molta fiducia, ma da qui si va alla prossima gara in Svizzera e poi a quelle successive. A novembre mi ero fatto male ad una caviglia, poi mi sono rotto una clavicola e sono rientrato da cinque giorni alle gare. Sono partito, ho dato il 100% ed è andata bene”. Lo dice Simone ...

Giornata da incorniciare per l'Italia dello ski cross ai Mondiali di scidi Bakuriani, in Georgia. Dopo la clamorosa impresa messa a segno da Simone, oro nella gara maschile, arriva un'altra splendida medaglia dalla gara a squadre. I protagonisti sono ...Un giorno storico per ilitaliano. Il 22enne trentino Simoneè il campione del mondo di skicross. Ha trionfato a Bakuriani, in Georgia, per regalare la prima medaglia per l'Italia.

Giornata da incorniciare per l'Italia dello ski cross ai Mondiali di sci freestyle di Bakuriani, in Georgia: arriva anche il bronzo nella gara a squadre.