Francesca Michielin - Roy De Vita | il chirurgo le chiede come va la resistenza e lei lo blocca su Twitter Cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : Buon compleanno Francesca Michielin! ???? @francescacheeks - Tg3web : Si intitola 'Cani sciolti' il nuovo disco di Francesca Michielin. È il quinto di una carriera cominciata a sedici a… - IlContiAndrea : Un cd scritto di pancia. Senza più freni e sincero. La Michielin sforna il disco, forse il più bello della sua carr… - PordenoneToday : Francesca Michielin veste neroverde, il video con la maglia del Pordenone #FrancescaMichielin #Pordenone #live… - carciofin : Sto ascoltando l’album di Francesca Michielin - poesia- -

Scontro social trae Roy De Vita . Il famoso chirurgo plastico è stato bloccato su Twitter in seguito a un commento al tweet in cui la cantante annunciava l'uscita del suo ultimo album, Cani sciolti .Gli stessi di cui ha parlato abbondantemente e puntuale, tanto per citare uno degli ultimi casi. Ma fortunatamente a questi fanno eco tanti che, in modo spontaneo, non si tirano ...

«Padova può ucciderti più di Milano». Bufera sulla nuova canzone di Francesca Michielin ilgazzettino.it

Francesca Michielin e la canzone su Padova. In coda per farsi firmare il Cd. I commenti Il Mattino di Padova

Francesca Michielin-Roy De Vita, il chirurgo le chiede come va la resistenza e lei lo blocca su Twitter. Cosa leggo.it

Padova può ucciderti più di Milano: Francesca Michielin fa discutere Il Mattino di Padova

Radiotube - L'intervista: Francesca Michielin - Radiotube - L'intervista Radio 24

Francesca Michielin, ve la ricordate agli esordi Il cambiamento strepitoso della cantante e conduttrice: ieri e oggi a confronto.Roma - Questo marzo 2023 si prospetta un mese di ripresa per i concerti indoor che stanno animando i palazzetti, gli auditorium e i club di Roma. Con la primavera i tour musicali sembrano riprendere v ...