Fotogallery - Naufragio davanti alle coste di Cutro Crotone | strage di migranti

(Di domenica 26 febbraio 2023) tragedia in mare 26 febbraio 2023 09:46 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

tragedia in mare 26 febbraio 2023 09:46davanti alle coste di Cutro (Crotone), strage di migranti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandiscidavanti alle coste di Cutro (Crotone), strage di migranti - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow "stop alla guerra"- A Roma la fiaccolata per la pace in ...

Fotogallery - Naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone), strage ... TGCOM

Migranti, naufragio di un barcone a Crotone: decine di morti ilgazzettino.it

Immigrazione, naufragio nel Crotonese, una trentina le vittime ... SardiniaPost

Garilli terra di conquista, il Piace si arrende anche al Sangiuliano ... Libertà