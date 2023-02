FOTO: Cody Rhodes si riunisce con Luke Gallows and Karl Anderson in un Live Event (Di domenica 26 febbraio 2023) Se ne era parlato nelle ultime settimane e così è stato. Cody Rhodes si è riunito agli OC (Luke Gallows e Karl Anderson) nel corso di un Live Event tenutosi ieri sera. Di fatto, Cody andrà a sostituire AJ Styles, fermo per infortunio, riunendosi così con gli ex membri del Bullet Club. Too Sweet In occasione del Live Event tenutosi ieri notte, Cody Rhodes si è riunito con gli OC. I tre hanno festeggiato al centro del ring, con Cody che ha dichiarato di voler entrare a far parte del The Club. Nel corso della serata, Luke Gallows e Karl Anderson hanno sconfitto Damian Priest e ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023) Se ne era parlato nelle ultime settimane e così è stato.si è riunito agli OC () nel corso di untenutosi ieri sera. Di fatto,andrà a sostituire AJ Styles, fermo per infortunio, riunendosi così con gli ex membri del Bullet Club. Too Sweet In occasione deltenutosi ieri notte,si è riunito con gli OC. I tre hanno festeggiato al centro del ring, conche ha dichiarato di voler entrare a far parte del The Club. Nel corso della serata,hanno sconfitto Damian Priest e ...

