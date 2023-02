Formula 1, Ferrari rimandata nella giornata conclusiva dei test in Bahrein (Di domenica 26 febbraio 2023) Le prove non spostano gli equilibri ereditati dalla scorsa stagione. Miglior tempo di Perez, staccate le Rosse. Leclerc: «La Red Bull è molto veloce, dobbiamo lavorare». Domenica Gran premio a Sakhir Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023) Le prove non spostano gli equilibri ereditati dalla scorsa stagione. Miglior tempo di Perez, staccate le Rosse. Leclerc: «La Red Bull è molto veloce, dobbiamo lavorare». Domenica Gran premio a Sakhir

