Formula 1, bomba Lewis Hamilton: l’annuncio scuote il paddock (Di domenica 26 febbraio 2023) Momento negativo per il 7 volte campione del mondo, nulla fa sperare che la Mercedes possa tornare a dominare e Lewis Hamilton crolla PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono tre giorni di test importantissimi di cui i primi 2 sono già passati spegnendo sul nascere le speranze della scuderia di Brackley. Sorriso amaro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) Momento negativo per il 7 volte campione del mondo, nulla fa sperare che la Mercedes possa tornare a dominare ecrolla PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono tre giorni di test importantissimi di cui i primi 2 sono già passati spegnendo sul nascere le speranze della scuderia di Brackley. Sorriso amaro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leoffertediJoy : ?? ERRORE O BOMBA?? ?? Borotalco Bagnodoccia Original, Bagnoschiuma Corpo al Profumo Di Borotalco, Formula con Age… - svtoyou5 : ma la faccio la pazza di prendere il 15 luglio il biglietto per marco mengoni e il 16 per la formula e? solo per fe… - DealandiaItalia : PREZZO BOMBA???? Amazon ???? Rimmel London Rossetto in Stick Lasting Finish, Formula a Lunga Durata con Finish Lumino… - Enzo51387079 : Bonetti tranquilla il tuo padrone Renzi il bomba e la sua famiglia non andranno in carcere la magistratura italiana… - Luigi98223847 : @ElioLannutti E vai!Bioetanolo come le formula Indy,sai che bomba! -