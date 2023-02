Formenti Machinery | la storia dei due super trasfertisti Sartirani e Esposito

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 febbraio 2023) Suisio. A due giramondo come loro, le trasferte non pesano affatto. Anzi, ne approfittano per vedere posti nuovi, per assaporare cibi diversi, scoprire culture, usanze, tradizioni di altri paesi. Alessandro, 37 anni di Bergamo, lavora allaRelocation dal 2019, Fabio, 46 anni, di Urgnano, dal marzo 2020. Si raccontano il giorno prima di partire per il Perù, dove rimarranno un paio di mesi per montare una cabina insonorizzata per la produzione di cartone ondulato. “L’azienda committente si trova in una cittadina sul mare, a 300 chilometri da Lima. Speriamo di avere qualche giorno per visitare il Machu Pichu”, spiegano. Alessandro a casa ci sta pochissimo. Torna da una trasferta, riposa un paio di giorni e poi riparte. “Attualmente sono single, quindi non mi pesa affatto lavorare in ...