Formazioni ufficiali Udinese-Spezia | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 26 febbraio 2023) Alle 18.00 scenderanno in campoin una sfida valida per il campionato di Serie A. Ecco leEcco ledi(3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.Allenatore: Sottil.(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.Allenatore: Semplici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - NapoliAddict : Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali: è sfida Beto-Nzola #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto Napoli - CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #UdineseSpezia - Pall_Gonfiato : #SerieA le formazioni ufficiali di #UdineseSpezia - Telenord : #Udinese-#Spezia, le formazioni ufficiali: #Semplici si gioca subito la carta #Nzola -

UDINESE - SPEZIAUDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Perez, Masina; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil (DA CONFERMARE)SPEZIA (3 - 5 - 2)...

