(Di domenica 26 febbraio 2023), ledei due allenatori per il match in programma alle 15.00 Comunicate ledi, match delle 15.00 di questa domenica di Serie A.(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa(3-4-2-1): Cragno; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Gytkjaer. Allenatore: Raffaele Palladino L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - Giuspio0823 : RT @CasertanaFC: ? FORMAZIONI UFFICIALI | #CasertanaPomezia - 11contro11 : #Salernitana-#Monza, le formazioni ufficiali: sorpresa Cragno! #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - CalcioNews24 : Formazioni Ufficiali Salernitana-Monza, le scelte dei due tecnici - gazzlucchese : #MontevarchiLucchese, le formazioni ufficiali -

Big match nel campionato di Eccellenza piemontese Girone B: si sfidano, al 'Damiano', Saluzzo ed Alba Calcio nella gara valida per la 22° giornata. LEDI SALUZZO - ALBA CALCIO SALUZZO : Trocano, Gjergji, Cavanna, Caldarola, Carli, Rivoira, Micelotta, Bedino, Pinelli, Faridi, Allasina. A disposizione di mister Caputo: Bergesio, ...ProbabiliSalernitana - MonzaSALERNITANA (4 - 3 - 1 - 2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva; Dia, Bonazzoli. All. Paulo SousaMONZA (3 - 4 - ...

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Berardi! La scelta su Ceesay e Defrel SOS Fanta

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Bajrami titolare, ancora una chance per Ceesay TUTTO mercato WEB

Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Aggiornamenti in diretta Lavello-Afragolese. Il Lavello ospita al Lorusso di Venosa l'Afragolese per la 25° giornata del Girone H di ...Aggiornamenti in diretta Sorrento-Nola. Il Sorrento ospita il Nola per la 25° giornata del Girone G di Serie D. Di ...